Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:40, 28 октября 2025Культура

Митя Фомин признался в болезни

Певец Митя Фомин признался, что страдает от серьезной патологии конечности
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Певец Митя Фомин признался, что страдает от серьезной патологии конечности. Его слова приводит Пятый канал.

«Палец у меня стал потихонечку, видите, как бы скурливаться. И вот у меня, я прошу обратить внимание на мизинец нормальный, это мизинец у меня уже с контрактурой, которая здесь», — рассказал исполнитель.

По его словам, проблемы возникли после того, как он травмировался на съемках реалити в 2023 году. «Я снял перчатку и увидел размозженный палец. Было ощущение, что по пальцу ударили кувалдой. Но в процессе игры этого абсолютно не чувствовал», — отметил он, добавив, что рентген показал оскольчатый открытый перелом фаланги мизинца.

Фомин добавил, что периодически ходит на физиопроцедуры, но это помогает лишь отчасти. «Нужно будет выбрать где-то две недели своей жизни, чтобы его прооперировать», — заключил он.

Ранее певица Виктория Цыганова заявила о проблеме патриотизма в России, комментируя ситуацию с Митей Фоминым, с которого через суд потребовали взыскать более 500 тысяч рублей из-за нарушения авторских прав.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна причина кончины Романа Попова

    Стала известна личность погибшего пациента хирурга Елагина

    Вспышка ярости на парковке обернулась для россиянина сроком

    Названа проблема российских дорог

    Звезда «Универа» заявила о готовности родить четвертого ребенка

    В ООН призвали изменить курс в решении глобальной проблемы

    В России объяснили эффект от закона о круглогодичном призыве

    В Китае раскрыли последствия появления «Буревестника»

    Госдума приняла закон о привлечении резервистов к защите важных объектов

    В своем последнем видео Роман Попов обратился к фанатам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости