Митя Фомин признался в болезни

Певец Митя Фомин признался, что страдает от серьезной патологии конечности. Его слова приводит Пятый канал.

«Палец у меня стал потихонечку, видите, как бы скурливаться. И вот у меня, я прошу обратить внимание на мизинец нормальный, это мизинец у меня уже с контрактурой, которая здесь», — рассказал исполнитель.

По его словам, проблемы возникли после того, как он травмировался на съемках реалити в 2023 году. «Я снял перчатку и увидел размозженный палец. Было ощущение, что по пальцу ударили кувалдой. Но в процессе игры этого абсолютно не чувствовал», — отметил он, добавив, что рентген показал оскольчатый открытый перелом фаланги мизинца.

Фомин добавил, что периодически ходит на физиопроцедуры, но это помогает лишь отчасти. «Нужно будет выбрать где-то две недели своей жизни, чтобы его прооперировать», — заключил он.

