15:36, 13 октября 2025

Цыганову взбудоражили пропагандирующие наркоманию афроамериканцы

Певица Вика Цыганова заявила о проблеме патриотизма в России и поддержала Фомина
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Певица Виктория Цыганова заявила о проблеме патриотизма в России, комментируя ситуацию с певцом Митей Фоминым, с которого через суд потребовали взыскать более полумиллиона рублей из-за нарушения авторских прав. Об этом артистка написала в своем Telegram-канале.

Сразу две компании подали на певца в суд из-за выложенной в сети записи, на которой он поет песни «Моя Москва» и «Темная ночь». «Патриотам после концертов многотысячные иски прилетают, зато Шнур безнаказанно матерится со сцены, Крид устраивает разврат перед детьми, а заезжие негры-рэперы вообще алкоголизм и наркоманию пропагандируют. Вот им почему-то иски никакие не прилетают», — возмутилась Цыганова.

Исполнительница также добавила, что, по ее мнению, если артист любит родину, то «его уничтожают и душат исками». «Вот как это выглядит», — заключила она.

Ранее с Мити Фомина через суд потребовали взыскать 550 тысяч рублей за нарушение авторских прав.

