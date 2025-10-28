Экономика
15:33, 28 октября 2025Экономика

Москвичка накопила горы мусора в квартире и превратила ее в приют для кошек

Москвичка завалила квартиру мусором и приютила в ней девять кошек
Полина Кислицына (Редактор)

Жительница юго-востока Москвы накопила горы мусора в квартире и превратила ее в приют для кошек. Внимание на ситуацию обратила пресс-служба столичной прокуратуры.

Речь идет о жилом доме, расположенном на 5-й Кожуховской улице. На записи можно увидеть, что квартира «Плюшкиной» завалена мусором практически до потолка прямо с входной двери. Кроме того, в кадр попали питомцы хозяйки — девять кошек, которые не были вакцинированы. Помимо этого, в ведомстве отметили, что из-за проблемной соседки другим жильцам приходится мириться с неприятным запахом и насекомыми. При этом москвичка не реагировала на многократные требования управляющей компании дома о необходимости уборки помещения.

«К собственнице квартиры предъявлен иск о запрете содержания животных в жилом помещении и приведении квартиры в надлежащее санитарное состояние», — отчитались в прокуратуре.

Ранее в октябре стало известно об аналогичной ситуации в Новосибирске — там местная жительница завела в квартире около 20 кошек и завалила ее мусором.

