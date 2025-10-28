Мужчина набросился с вилкой на двух подростков во время полета в Европу

28-летний студент ударил вилкой двух подростков во время рейса из США в Германию

Летевший в Европу американский студент родом из Индии попытался заколоть вилкой двух несовершеннолетних попутчиков. Об этом сообщило издание The New York Post (NYP).

Инцидент произошел 25 октября во время рейса Lufthansa из Чикаго, США, во Франкфурт, Германия. 28-летний студент американского вуза Пранит Кумар Усирипалли после обеда поднялся над 17-летним спящим подростком и набросился на него с вилкой в руках. Мужчина ударил жертву в ключицу, затем ранил в затылок другого 17-летнего пассажира.

В полете экипаж попытался задержать дебошира, но тот повел себя неадекватно. «Он сложил пальцы в форме пистолета, засунул их в рот и нажал на "курок"», — сообщила прокуратура США в Массачусетсе.

После этого мужчина ударил попутчицу по лицу и кинулся с кулаками на сотрудников авиакомпании. Борт экстренно перенаправили в международный аэропорт Логан в Бостоне. Усирипалли скрутили и доставили в отдел полиции.

Уточняется, что индиец находился в Соединенных Штатах по студенческой визе и недавно был зачислен на магистерскую программу. На данный момент ему предъявлены обвинения в нападении, с возможным наказанием в виде лишения свободы до 10 лет.

