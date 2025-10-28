Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:04, 28 октября 2025Путешествия

Мужчина набросился с вилкой на двух подростков во время полета в Европу

28-летний студент ударил вилкой двух подростков во время рейса из США в Германию
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Летевший в Европу американский студент родом из Индии попытался заколоть вилкой двух несовершеннолетних попутчиков. Об этом сообщило издание The New York Post (NYP).

Инцидент произошел 25 октября во время рейса Lufthansa из Чикаго, США, во Франкфурт, Германия. 28-летний студент американского вуза Пранит Кумар Усирипалли после обеда поднялся над 17-летним спящим подростком и набросился на него с вилкой в руках. Мужчина ударил жертву в ключицу, затем ранил в затылок другого 17-летнего пассажира.

Материалы по теме:
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот: за что пассажиров могут выгнать из самолета?
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот:за что пассажиров могут выгнать из самолета?
6 октября 2023
Это залет! Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг
Это залет!Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг
23 января 2018

В полете экипаж попытался задержать дебошира, но тот повел себя неадекватно. «Он сложил пальцы в форме пистолета, засунул их в рот и нажал на "курок"», — сообщила прокуратура США в Массачусетсе.

После этого мужчина ударил попутчицу по лицу и кинулся с кулаками на сотрудников авиакомпании. Борт экстренно перенаправили в международный аэропорт Логан в Бостоне. Усирипалли скрутили и доставили в отдел полиции.

Уточняется, что индиец находился в Соединенных Штатах по студенческой визе и недавно был зачислен на магистерскую программу. На данный момент ему предъявлены обвинения в нападении, с возможным наказанием в виде лишения свободы до 10 лет.

Ранее пьяный пассажир самолета отказался занять свое место и устроил хаос на борту. Агрессивный путешественник вступил в перепалку с попутчиками.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Франция собралась отправить на Украину до двух тысяч солдат. Что на это ответили в Москве?

    В Кремле оценили способность Киева клянчить и тратить деньги всего мира

    Стало известно о притеснении в армии звезды «Вампиров средней полосы»

    В Китае модернизировали истребитель шестого поколения

    Госдума приняла закон о круглогодичном призыве в армию

    Мужчина набросился с вилкой на двух подростков во время полета в Европу

    Второй пациент хирурга клиники Хайдарова скончался после операции

    Разведка сообщила о срочном создании Францией дополнительных мест в госпиталях

    Украинская бронетехника пошла на прорыв к окруженным в ДНР бойцам ВСУ

    Песков предупредил Европу об отношениях с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости