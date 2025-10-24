Путешествия
Пьяный пассажир самолета отказался занять свое место и устроил хаос на борту

The Indian Express: Пьяный пассажир Akasa Air в Индии вызвал задержку рейса
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Пьяный пассажир самолета авиакомпании Akasa Air отказался занять свое место и устроил хаос на борту. Об этом сообщает The Indian Express.

Уточняется, что инцидент произошел 20 октября на борту самолета, следовавшего из индийского Бангалора в Дели. Мужчина стал вести себя грубо и не хотел занимать свое место, чтобы лайнер мог взлететь. Агрессивный путешественник вступил в перепалку с попутчиками, а вскоре конфликт перерос в давку в салоне.

Случившееся вызвало сильную задержку рейса, однако после того, как дебошира вывели, борт благополучно взлетел.

Ранее сообщалось, что другой пассажир довел до слез попутчиков в самолете. Мужчина закричал: «Я хочу выйти!» — и направился к аварийной двери.

