На популярных у россиян курортах Таиланда разобрали места в отелях на Новый год

На Пхукете разобрали места в отелях на Новый год

На популярных у российских туристов курортах Таиланда разобрали места в отелях на предстоящих новогодних праздниках. Об этом сообщает TourDom со ссылкой на турагентов.

Так, некоторые гостиницы Пхукета уже отказывают в заселении. В их числе популярные гостиницы Centara Kata Resort Phuket, Chanalai Romantica Resort, Katathani Phuket Beach Resort, InterContinental Phuket Resort. А те отели, которые все еще могут предложить свободные номера, завысили стоимость проживания.

К примеру, 10-дневный отдых на Патонге с вылетом из Москвы обойдется в 560 тысяч рублей на двоих, при этом включены будут лишь завтраки. После праздников аналогичный тур можно купить за 250 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россияне массово устремились на отдых в азиатскую страну в Новый год — речь идет о Китае. Так, количество бронирований отелей Китая в период новогодних праздников выросло в 2,3 раза после объявления о введении безвизового режима для россиян.