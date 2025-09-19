Путешествия
Россияне массово устремились на отдых в страну Азии в Новый год

Зарина Дзагоева

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Россияне массово устремились на отдых в азиатскую страну в Новый год — речь идет о Китае. Об этом говорится в исследовании «Яндекс Путешествий», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, количество бронирований отелей Китая в период новогодних праздников выросло в 2,3 раза после объявления о введении безвизового режима для россиян. В результате в указанный период Поднебесная вошла в топ-3 направлений выездного туризма.

«Первая тройка самых популярных зарубежных направлений для отдыха на Новый год: Таиланд (17 процентов от общего числа бронирований отелей, доля направления в общем объеме бронирований — без изменений), Белоруссия (9 процентов, доля направления в общем объеме бронирований: минус 4 процента), Китай (8 процентов, доля направления в общем объеме бронирований: плюс 3 процента)», — указано в материале.

Ранее аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали россиянам направления для дешевого отдыха на новогодних каникулах. Среди направлений внутреннего туризма таковым оказался Тамбов.

