На Сахалине восстановили электроснабжение после аварии на ТЭЦ

На Сахалине восстановили электроснабжение. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

По данным «Сахалинэнерго», специалисты выполнили ключевую задачу по стабилизации высоковольтной сети. Отмечается, что все линии электропередачи напряжением 220, 110 и 35 киловольт поставлены под напряжение и работают в штатном режиме.

Основные усилия энергетиков в настоящее время сосредоточены на восстановлении электроснабжения на локальных участках, запитанных от распределительных сетей среднего и низкого класса напряжения, говорится в сообщении. «Именно эти линии обеспечивают подачу электроэнергии непосредственно в жилые кварталы и на отдельные объекты», — сообщили в правительстве региона.

Ранее сообщалось, что несколько городов на Сахалине остались без света.

Южносахалинцы отметили, что незадолго до отключения электричества видели «какую-то вспышку» в районе ТЭЦ. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил, что к нештатной ситуации привел обрыв грозотросса на линии электропередачи, соединяющей две ключевые подстанции в Южно-Сахалинске «Центральную» и «Южно-Сахалинскую».