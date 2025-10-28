Бывший СССР
На Западе отметили резкое ухудшение положения ВСУ в Красноармейске

FT: Положение ВСУ в районе Красноармейска резко ухудшилось из-за прорыва ВС РФ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Iryna Rybakova / Ukraine's 93rd Mechanized Brigade / AP

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) резко ухудшилось из-за прорыва Вооруженных сил (ВС) России. Об этом пишет The Financial Times.

«Нехватка личного состава в украинских бригадах на передовой облегчила российским войскам выявление и использование брешей в обороне», — отмечает издание.

По мнению FT, положение ВСУ в Красноармейске резко ухудшилось после прорыва ВС России в районе подконтрольного Киеву Доброполья в начале августа. Издание отмечает более хаотичный характер боев из-за использования обеими сторонами FPV-дронов с дальностью действия до 20 километров, что привело к прорыву малых пехотных групп российских военных в Красноармейск. Также авторы указывают на продвижение ВС России на запад в Днепропетровской области и перспективы механизированных атак на этом участке фронта.

Ранее командование ВСУ отправило в Красноармейск спецназ Главного управления разведки (ГУР). Ряд источников называют ситуацию в ключевом городе Донбасса критической для Украины.

