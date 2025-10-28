Назван вероятный размер пенсии россиян к 2030 году

Аналитик Солодовникова: Размер пенсии к 2030 году составит около 33 тыс. рублей

Средний размер страховой пенсии по старости в России к 2030 году составит порядка 33 тысяч рублей при условии годовой инфляции в районе 4-5 процентов. Такой прогноз дала аналитик Президентской Академии Марина Солодовникова, ее слова приводит ТАСС.

За последний пять лет, напомнила эксперт, размер средней страховой пенсии по старости в стране увеличился на 10 тысяч рублей. Для сравнения, в 2015 году она составляла 15 тысяч рублей. Положительная динамика с большой долей вероятности сохранится в среднесрочной перспективе, ожидает Солодовникова.

Страховые пенсии в России индексируются на ежегодной основе с учетом данных по инфляции за прошлый год, добавила эксперт. С учетом этого ее средний размер к 2030 году может более чем вдвое превысить уровень, зафиксированный в 2015-м. «Можно предположить, что средний размер пенсии составит примерно 33 тысячи рублей», — резюмировала Солодовникова.

Нынешний размер пенсий в России, отмечала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, не позволяет пожилым гражданам поддерживать оптимальный уровень жизни. В сложившихся реалиях гражданам выгоднее продолжать работать даже по достижении пенсионного возраста, констатировала эксперт.