Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:31, 28 октября 2025Экономика

Назван вероятный размер пенсии россиян к 2030 году

Аналитик Солодовникова: Размер пенсии к 2030 году составит около 33 тыс. рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Средний размер страховой пенсии по старости в России к 2030 году составит порядка 33 тысяч рублей при условии годовой инфляции в районе 4-5 процентов. Такой прогноз дала аналитик Президентской Академии Марина Солодовникова, ее слова приводит ТАСС.

За последний пять лет, напомнила эксперт, размер средней страховой пенсии по старости в стране увеличился на 10 тысяч рублей. Для сравнения, в 2015 году она составляла 15 тысяч рублей. Положительная динамика с большой долей вероятности сохранится в среднесрочной перспективе, ожидает Солодовникова.

Страховые пенсии в России индексируются на ежегодной основе с учетом данных по инфляции за прошлый год, добавила эксперт. С учетом этого ее средний размер к 2030 году может более чем вдвое превысить уровень, зафиксированный в 2015-м. «Можно предположить, что средний размер пенсии составит примерно 33 тысячи рублей», — резюмировала Солодовникова.

Нынешний размер пенсий в России, отмечала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, не позволяет пожилым гражданам поддерживать оптимальный уровень жизни. В сложившихся реалиях гражданам выгоднее продолжать работать даже по достижении пенсионного возраста, констатировала эксперт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ЕС придумали новую схему с российскими замороженными активами

    В ЕС высказались о сроках изъятия российских активов для Украины

    Россиянам назвали новый срок получения платежек ЖКУ

    В России признали незаконными объявления о сдаче жилья исключительно мусульманам

    Командование ВСУ решило отправить под Красноармейск нуждавшийся в восстановлении батальон

    Назван вероятный размер пенсии россиян к 2030 году

    Минобороны заявило о расширении плацдарма в Запорожье

    Мужчины и женщины описали самые мощные оргазмы

    Российский командир оценил экипировку наемников ВСУ

    Amazon запланировал крупнейшее сокращение сотрудников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости