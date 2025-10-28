Названа сумма взятки из дела бывшего замглавы Минцифры России

СК: Экс-замглавы Минцифры РФ Паршину обещали взятку в 31,5 млн руб за гранты

Покровительство бывшего замглавы Минцифры России Максима Паршина оценивается в 31,5 миллиона рублей, такую сумму взятки ему обещал гендиректор «БФТ-Холдинг» Александр Моносов за получение грантов от государства. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Подробности уголовного дела экс-чиновника раскрыты после вступления в законную силу приговора. Из него следует, что Паршин за взятку пообещал Моносову помочь с получением грантов Российского фонда развития информационных технологий на сумму 449 миллионов рублей. Замминистра давал подчиненным соответствующие указания, в итоге Паршин в 2023 году получил 3,75 миллиона рублей, а вся сумму вознаграждения составляла 31,5 миллиона рублей. Его вместе с взяткодателем взяли сотрудники ФСБ с поличным в московском ресторане.

У Паршина арестованы недвижимость и сбережения на общую сумму более 87 миллионов рублей, а у Моносова — на сумму более 516 миллионов рублей.

Московский городской суд признал законным девятилетний приговор Паршину в колонии строгого режима со штрафом в 315 миллионов рублей. Моносова осудили на 8,5 года заключения.

О задержании Паршина стало известно 13 июля 2024 года.