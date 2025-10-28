Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:55, 28 октября 2025Силовые структуры

Названа сумма взятки из дела бывшего замглавы Минцифры России

СК: Экс-замглавы Минцифры РФ Паршину обещали взятку в 31,5 млн руб за гранты
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Максим Паршин

Максим Паршин. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Покровительство бывшего замглавы Минцифры России Максима Паршина оценивается в 31,5 миллиона рублей, такую сумму взятки ему обещал гендиректор «БФТ-Холдинг» Александр Моносов за получение грантов от государства. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Подробности уголовного дела экс-чиновника раскрыты после вступления в законную силу приговора. Из него следует, что Паршин за взятку пообещал Моносову помочь с получением грантов Российского фонда развития информационных технологий на сумму 449 миллионов рублей. Замминистра давал подчиненным соответствующие указания, в итоге Паршин в 2023 году получил 3,75 миллиона рублей, а вся сумму вознаграждения составляла 31,5 миллиона рублей. Его вместе с взяткодателем взяли сотрудники ФСБ с поличным в московском ресторане.

У Паршина арестованы недвижимость и сбережения на общую сумму более 87 миллионов рублей, а у Моносова — на сумму более 516 миллионов рублей.

Московский городской суд признал законным девятилетний приговор Паршину в колонии строгого режима со штрафом в 315 миллионов рублей. Моносова осудили на 8,5 года заключения.

О задержании Паршина стало известно 13 июля 2024 года.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна причина кончины Романа Попова

    Лукашенко рассказал о спорах с Лавровым

    Стала известна личность погибшего пациента хирурга Елагина

    Вспышка ярости на парковке обернулась для россиянина сроком

    Названа проблема российских дорог

    Звезда «Универа» заявила о готовности родить четвертого ребенка

    В ООН призвали изменить курс в решении глобальной проблемы

    В России объяснили эффект от закона о круглогодичном призыве

    В Китае раскрыли последствия появления «Буревестника»

    В своем последнем видео Роман Попов обратился к фанатам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости