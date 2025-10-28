Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:44, 28 октября 2025Бывший СССР

Названа вероятная причина прибытия экс-командующего батальоном «Азов» в Харьков

Экс-командир нацбата «Азов» прибыл в Харьков командовать 125-й бригадой ВСУ
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Бывший командующий националистическим батальоном «Азов» (признана в России террористической организацией и запрещена) майор Владимир Фокин прибыл в Харьков. Как пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры, есть вероятность, что его прибытие связано с возможной переброской подразделений 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады (ОТМБР) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковское направление.

Сам же Фокин назначен новым командиром 125-й ОТМБР. А 125-я отдельная бригада ранее работала на сумском и запорожском направлениях.

Солдаты этой бригады ВСУ еще в конце сентября текущего года, по информации источника в российских силовых структурах, затевали бунт из-за решения командования перевести их в штурмовые подразделения. Кроме того, были случаи, когда украинских новобранцев отправляли в пехоту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ЕС придумали новую схему с российскими замороженными активами

    Страна ЕС захотела создать альянс скептиков по Украине

    Российскому ребенку оторвало половину пальца на детской площадке

    Рубио назвал нечестным отказ главы МИД Японии перевести его слова

    Семь землетрясений обрушились на российский регион

    Венесуэла расторгнет газовые соглашения с Тринидадом и Тобаго из-за США

    На Сахалине рассказали о сроках восстановления теплоснабжения

    Медбрат изнасиловал юношу в больничном туалете

    В российском регионе в ДТП с автобусом пострадали десять человек

    Маск потребовал выплату в триллион долларов и пригрозил уйти из Tesla

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости