Названа вероятная причина прибытия экс-командующего батальоном «Азов» в Харьков

Экс-командир нацбата «Азов» прибыл в Харьков командовать 125-й бригадой ВСУ

Бывший командующий националистическим батальоном «Азов» (признана в России террористической организацией и запрещена) майор Владимир Фокин прибыл в Харьков. Как пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры, есть вероятность, что его прибытие связано с возможной переброской подразделений 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады (ОТМБР) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковское направление.

Сам же Фокин назначен новым командиром 125-й ОТМБР. А 125-я отдельная бригада ранее работала на сумском и запорожском направлениях.

Солдаты этой бригады ВСУ еще в конце сентября текущего года, по информации источника в российских силовых структурах, затевали бунт из-за решения командования перевести их в штурмовые подразделения. Кроме того, были случаи, когда украинских новобранцев отправляли в пехоту.