Стало известно о готовящемся в одной из украинских бригад бунте

ТАСС: В 125-й бригаде ВСУ зреет бунт из-за перевода солдат в штурмовики
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Солдаты ремонтного батальона 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) затевают бунт из-за решения командования перевести их в штурмовые подразделения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По данным источника, солдаты хотят массово самовольно оставить часть из-за решения командования перевести их в штурмовики. Также нередки случаи, когда украинских новобранцев отправляют в пехоту, объясняя это возможностью выбрать интересующую должность.

Ранее пленный боец 415-го отдельного стрелкового батальона Кирилл Доценко заявил, что 125-я бригада ВСУ, бросившая позиции близ Харькова, была слабо подготовлена. По его словам, один из батальонов этой бригады ни разу не выезжал в зону боевых действий за более чем два года и это может быть связано с коррупцией.

