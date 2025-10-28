Россия
12:12, 28 октября 2025

Названы возможные причины кратного снижения выплат новобранцам СВО в регионе России

Живов: Выплаты новобранцам СВО могут снижать из-за достаточного набора людей
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Названы возможные причины кратного снижения выплат новобранцам СВО. Их перечислил волонтер и блогер Алексей Живов в Telegram.

В конце октября стало известно, что Саратовская область в пять раз уменьшила размер «подъемных» при заключении контракта с Минобороны.

Живов считает, что снижение выплат может свидетельствовать о финансовых проблемах саратовских властей. С другой стороны, это может говорить об «общем векторе на снижении премии», отметил он. Наконец, речь может идти о том, что Минобороны набрало достаточное число добровольцев или планирует перейти на новую модель их набора, заключил блогер.

Вместе с тем некоторые российские регионы продолжают повышать выплаты бойцам СВО. Одним из последних в этом списке стала Челябинская область, где в октябре «подъемные» увеличили почти на миллион рублей. Общий же размер выплаты при призыве из региона таким образом достиг трех миллионов рублей.

