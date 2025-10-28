Силовые структуры
19:32, 28 октября 2025Силовые структуры

Новое тело найдено в квартире людоеда из российского города

В квартире людоеда из Перми Малышева нашли тело мужчины
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Комсомольская Правда / YouTube

В квартире людоеда из Перми Михаила Малышева нашли тело мужчины. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным издания, в квартире, куда вернулся жить 59-летний Малышев после освобождения из мест лишения свободы, было обнаружено тело мужчины. Местные жители рассказали, что это был мужчина, с которым они часто распивали алкогольные напитки. По предварительной информации, тело там находилось несколько дней.

Сотрудники полиции отвезли Малышева на допрос.

Еще в подростковом возрасте Малышев начал есть домашних питомцев. Однажды он приготовил суп из кошки и пытался накормить им близких, а после стал питаться собаками.

Пермский людоед Михаил Малышев провел 23 года в местах лишения свободы за расправы с особой жестокостью. После его задержания оперативники нашли у него дома два холодильника с собачьим и человеческим мясом: с помощью подруги он заманивал пострадавших к себе домой, расправлялся с ними и расчленял, а потом ел. Из плоти пострадавших преступник готовил разные блюда, в том числе пельмени и пироги. В 2022 году Малышев вернулся в родную Пермь. Новость о его возвращении вызвала резонанс среди местных жителей.

Ранее сообщалось, что пермский людоед после выхода из колонии устроился на работу в приют для животных.

