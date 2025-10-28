Экономика
23:29, 28 октября 2025

PepsiCo впервые за 25 лет провела ребрендинг

Компания PepsiCo впервые за 25 лет произвела ребрендинг и изменила логотип
Марина Совина
Фото: Hollie Adams / Reuters

Американская компания PepsiCo впервые за 25 лет произвела ребрендинг и изменила логотип. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Лозунгом нового бренда станет: «Еда. Напитки. Улыбка». Отмечается, что на новом логотипе буква «P» символизирует наследие бренда газированных напитков Pepsi, а выбор цветовой палитры был вдохновлен плодоносной почвой, освежающими напитками и яркими оттенками.

Ранее американская компания The Coca-Cola Company продлила срок действия исключительного права на товарный знак Coke в России. Заявка производителя напитков на бренд продлена на 10 лет — до 14 августа 2035 года.

