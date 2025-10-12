Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:41, 12 октября 2025Экономика

Sony решила зарегистрировать в России свои бренды

Sony подала в РФ заявки на регистрацию товарных знаков Walkman, Bravia и Xperia
Дмитрий Воронин

Фото: Tada Images / Shutterstock / Fotodom  

Sony Group в начале октября подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Walkman, Bravia и Xperia. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно материалам, компания, решившая в 2022 году приостановить поставки в Россию, получит возможность производить и продавать под соответствующими товарными знаками музыкальные плееры, телевизоры, мобильные телефоны, смартфоны.

Как следует из отчетности за 2024 год, Sony уже распродала свой остаточный запас товаров, но у нее пока остается доход от услуг обслуживания по гарантии и услуг административного сопровождения.

В августе ее дочерняя «Сони мобайл коммюникейшнз рус» прекратила существование, успешно завершив самоликвидацию. В 2024-м одной из причин развала сделки с индийской Zee Entertainment Enterprises Ltd (ZEEL) стоимостью в 10 миллиардов долларов в Sony Pictures Entertainment назвали наличие у предполагаемого контрагента «дочек» в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ попытались необычным способом предотвратить наступление российских войск

    Сборная России показала речь Карпина перед матчем с Ираном

    Раскрыта судьба попросившихся в плен украинских солдат

    Стало известно о помощи США в ударах по российским энергетическим объектам

    Три человека пропали без вести после крушения лодки в российском регионе

    Треш-стримера из Москвы арестовали за плевок в георгиевскую ленту

    Российского форварда признали первой звездой игрового дня в НХЛ

    Циклон «Барбара» принесет в Москву 10 дней дождя

    Sony решила зарегистрировать в России свои бренды

    Блогер описал отношение жителей Китая к россиянам фразой «мурашки побежали по коже»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости