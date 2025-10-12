Sony решила зарегистрировать в России свои бренды

Sony подала в РФ заявки на регистрацию товарных знаков Walkman, Bravia и Xperia

Sony Group в начале октября подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Walkman, Bravia и Xperia. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно материалам, компания, решившая в 2022 году приостановить поставки в Россию, получит возможность производить и продавать под соответствующими товарными знаками музыкальные плееры, телевизоры, мобильные телефоны, смартфоны.

Как следует из отчетности за 2024 год, Sony уже распродала свой остаточный запас товаров, но у нее пока остается доход от услуг обслуживания по гарантии и услуг административного сопровождения.

В августе ее дочерняя «Сони мобайл коммюникейшнз рус» прекратила существование, успешно завершив самоликвидацию. В 2024-м одной из причин развала сделки с индийской Zee Entertainment Enterprises Ltd (ZEEL) стоимостью в 10 миллиардов долларов в Sony Pictures Entertainment назвали наличие у предполагаемого контрагента «дочек» в России.