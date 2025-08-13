Экономика
08:28, 13 августа 2025

Российское подразделение Sony прекратило существование

Дмитрий Воронин

Фото: Issei Kato / Reuters

Компания «Сони мобайл коммюникейшнз рус» — российское подразделение Sony Mobile Communications — прекратила существование, успешно завершив самоликвидацию 11 августа. Об этом со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщает ТАСС.

Как отмечает агентство, компания уже пыталась самоликвидироваться в декабре 2023 года, но тогда ей в этой процедуре было отказано.

Sony Mobile Communications, работающая в сфере портативной электроники, является дочерней структурой японской Sony, приостановившей в 2022 году работу Playstation Store, из-за чего отечественные пользователи даже подали к ней коллективный иск.

Основное российское юридическое лицо Sony «Сони электроникс» при этом пока действует. В то же время в 2024 году одной из причин развала сделки с индийской Zee Entertainment Enterprises Ltd (ZEEL) стоимостью в 10 миллиардов долларов в Sony Pictures Entertainment назвали наличие у предполагаемого контрагента «дочек» в России.

