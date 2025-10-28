Бывший СССР
Песков высказался о перспективе возобновления переговорного процесса по Украине

Песков: Москва пока не может оценить перспективы переговоров по Украине
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Москва пока не может оценить перспективы возобновления переговорного процесса по Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Как мы уже неоднократно говорили, возникшая пауза вызвана нежеланием киевского режима продолжать переговорный процесс», — высказался он о перспективе переговоров.

Москва уже неоднократно отмечала готовность России к продолжению переговоров. В Кремле ожидают ответа Киева на предложения, высказанные в ходе июльской встречи в Стамбуле.

Ранее американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что не следовало допускать Владимира Зеленского до участия в переговорах по урегулированию украинского кризиса. Журналист указал на нелегитимность главы республики.

