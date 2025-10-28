Песков высказался о перспективе возобновления переговорного процесса по Украине

Песков: Москва пока не может оценить перспективы переговоров по Украине

Москва пока не может оценить перспективы возобновления переговорного процесса по Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Как мы уже неоднократно говорили, возникшая пауза вызвана нежеланием киевского режима продолжать переговорный процесс», — высказался он о перспективе переговоров.

Москва уже неоднократно отмечала готовность России к продолжению переговоров. В Кремле ожидают ответа Киева на предложения, высказанные в ходе июльской встречи в Стамбуле.

Ранее американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что не следовало допускать Владимира Зеленского до участия в переговорах по урегулированию украинского кризиса. Журналист указал на нелегитимность главы республики.