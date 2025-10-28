Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:49, 28 октября 2025Бывший СССР

Песков высказался о реакции Украины на предложения России

Песков: Украина не ответила на предложения России о рабочих группах
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Украина оставила без ответа предложения России о рабочих группах и по проектам документов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пауза [в переговорах] вызвана нежеланием киевского режима отвечать на те вопросы, которые нами были заданы, на проекты тех документов, которые нами были представлены, и на предложения о дальнейшей работе в составе различных групп», — заявил пресс-секретарь.

По его словам, все предложенные России инициативы остались без ответа.

Ранее Песков заявлял, что пауза в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта возникла из-за нежелания Киева идти на контакт.

Помимо этого, исходящие от украинских властей заявления, по словам пресс-секретаря, полны противоречий и не способствуют урегулированию конфликта на Украине.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Франция собралась отправить на Украину до двух тысяч солдат. Что на это ответили в Москве?

    Разведка сообщила о срочном создании Францией дополнительных мест в госпиталях

    Украинская бронетехника пошла на прорыв к окруженным в ДНР бойцам ВСУ

    Песков предупредил Европу об отношениях с Украиной

    Кастинговое агентство Зеленского превратилось в крупнейшего подрядчика ВСУ

    Верховный суд России определился с понятием «женщина»

    Буйный покупатель изрезал продавца российского магазина

    Части россиян обещали резкое потепление

    В Кремле оценили заявления премьера Польши по ударам вглубь России

    В России объяснили закрытие данных об 2025 US6

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости