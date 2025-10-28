Подполье сообщило о ночных ударах по «модному спецназу» ВСУ

Лебедев: Российские войска нанесли удары по обученному в Британии спецназу ВСУ

Российские войска нанесли удары по спецназу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтавской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

По его словам, серия взрывов прозвучала около 05:20 утра. Подпольщик отметил, что удары были нанесены по Миргородскому району Полтавской области.

«Били по какому-то модному спецназу, который тренировали в Британии», — написал подпольщик.

Ранее стало известно о переброске элитных подразделений украинских войск в Красноармейск. Отмечается, что речь идет о подразделениях спецназа Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.