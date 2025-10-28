Российские войска нанесли удары по спецназу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтавской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.
По его словам, серия взрывов прозвучала около 05:20 утра. Подпольщик отметил, что удары были нанесены по Миргородскому району Полтавской области.
«Били по какому-то модному спецназу, который тренировали в Британии», — написал подпольщик.
Ранее стало известно о переброске элитных подразделений украинских войск в Красноармейск. Отмечается, что речь идет о подразделениях спецназа Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.