Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:42, 28 октября 2025Бывший СССР

Появилось видео массированных штурмов села в ДНР

ВС России продолжают массированный механизированный штурм села Шахово
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжают массированный механизированный штурм села Шахово в Донецкой народной республике (ДНР). Видео наступательных действий опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

На опубликованных кадрах видно, что, несмотря на многочисленные удары FPV-дронов, большая часть машин достигла окраин населенного пункта. В наступлении участвовали танки и БМП-3 с пехотой.

Отмечается, что взятие села Шахово позволит укрепить оборону Добровольского выступа, а также регулярно снабжать дополнительные силы.

«Таким образом, само существование выступа и его дальнейшие перспективы влияния на украинскую оборону зависят от успеха или неудачи боев за Шахово. Но учитывая, что бои за населенный пункт уже начались как с запада, так и с юго-востока, то шансов на успех значительно больше», — говорится в сообщении.

Добропольский выступ — условное название участка подконтрольной России территории в ДНР к северо-востоку от Красноармейской агломерации площадью около 140-150 квадратных километров. Сформировался после прорыва обороны Вооруженных сил Украины в направлении Доброполья в середине августа.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские войска заходят на окраины Константиновки. Чиновник уточнил, что армия уже заняла ряд населенных пунктов в предместьях города.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил расширить географию ударов по России

    Предсказавший конец света миллиардер рассказал об антихристе Иисусу из сериала South Park

    Уничтожение танка ВСУ в ходе штурма Малой Токмачки попало на видео

    Актер «Папиных дочек» вышел на связь после обвинений в покушении на бывшую жену

    Стармер обсудил с Трампом поставки дальнобойного оружия Киеву

    В Польше по подозрению в шпионаже задержали украинцев

    ISU начал расследование в отношении державших в руках игрушечную МБР китайских фигуристов

    В США предложили поражать дроны «Росомахами»

    Орбан рассказал об отстранении Европы от урегулирования конфликта на Украине

    Женщина отсудила миллионы долларов за падение на тротуаре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости