Появилось видео массированных штурмов села в ДНР

ВС России продолжают массированный механизированный штурм села Шахово

Вооруженные силы (ВС) России продолжают массированный механизированный штурм села Шахово в Донецкой народной республике (ДНР). Видео наступательных действий опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

На опубликованных кадрах видно, что, несмотря на многочисленные удары FPV-дронов, большая часть машин достигла окраин населенного пункта. В наступлении участвовали танки и БМП-3 с пехотой.

Отмечается, что взятие села Шахово позволит укрепить оборону Добровольского выступа, а также регулярно снабжать дополнительные силы.

«Таким образом, само существование выступа и его дальнейшие перспективы влияния на украинскую оборону зависят от успеха или неудачи боев за Шахово. Но учитывая, что бои за населенный пункт уже начались как с запада, так и с юго-востока, то шансов на успех значительно больше», — говорится в сообщении.

Добропольский выступ — условное название участка подконтрольной России территории в ДНР к северо-востоку от Красноармейской агломерации площадью около 140-150 квадратных километров. Сформировался после прорыва обороны Вооруженных сил Украины в направлении Доброполья в середине августа.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские войска заходят на окраины Константиновки. Чиновник уточнил, что армия уже заняла ряд населенных пунктов в предместьях города.