Российские войска начали бои в Константиновке в ДНР

Пушилин: Российские войска заходят на окраины Константиновки в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска заходят на окраины Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы видим, что уже наши группы заходят и достаточно раздергивают противника и на окраинах самой Константиновки», — рассказал он.

Чиновник подчеркнул, что российские войска также заняли ряд населенных пунктов на данном участке фронта. По его словам, в частности, для российской стороны было важно взять поселок Клебан-Бык.

Минобороны России сообщило о взятии Клебан-Быка 23 августа. Населенный пункт был занят силами Южной группировки войск.

