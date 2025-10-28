Экономика
14:27, 28 октября 2025Экономика

Производство грузовиков в России схлопнулось

«Автостат»: Выпуск тяжелых грузовиков в России упал на 38 % в январе-сентябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

По итогам первых девяти месяцев 2025 года суммарные объемы производства тяжелых грузовиков в России сократились на 38 процентов, а среднетоннажных грузовых автомобилей — на 60 процентов. О резком падении выпуска этих видов машин в стране сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

За отчетный период в России произвели в общей сложности 45 тысяч грузовых автомобилей. Подавляющая часть пришлась на тяжелые грузовики — 30,7 тысячи единиц. Оставшиеся 14,3 тысячи — среднетоннажные грузовые автомобили.

Вместе с обрушением производства эксперты зафиксировали обрушение импорта подобного вида машин. За первые три квартала этого года в страну из-за рубежа завезли 4,8 тысячи импортных грузовых автомобилей. В сравнении с тем же периодом 2024-го снижение оказалось почти двукратным (минус 92 процента).

С начала года в стране продали 8,7 тысячи грузовых автомобилей. Достигнутый результат оказался на 46 процентов ниже в годовом выражении. Лидерами по объемам реализации среди представленных на внутреннем рынке брендов стали отечественные «ГАЗ», «КамАЗ», а также китайские концерны JAC, Foton и Dongfeng. Все они в этом году столкнулись с резким падением продаж в России.

На этом фоне руководителям «ГАЗ» и «КамАЗ» пришлось временно переводить своих сотрудников на сокращенный режим рабочей недели. Эксперты объяснили стремительное сокращение реализации с охлаждением спроса на логистические перевозки, а также заметным удорожанием грузовых машин и падением интереса к долгосрочной аренде (лизингу).

