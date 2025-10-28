Путин присвоил почетные наименования трем воинским соединениям за успехи на СВО

Президент России Владимир Путин присвоил трем мотострелковым полкам почетное наименование «гвардейские» за успехи в ходе специальной военной операции (СВО). Соответствующие поздравительные телеграммы опубликованы на сайте Кремля.

Почетное наименование получили 57-й гвардейский мотострелковый полк, 103-й гвардейский мотострелковый полк и 242-й гвардейский мотострелковый полк.

«Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», — говорится в поздравительной телеграмме для каждого из воинских соединений.

«Гвардейский» статус получают элитные воинские формирования, которые отличились на поле боя. Гвардейские войска впервые появились в России во времена Петра I и формально прекратили существование в 1918 году, но возродились в период Великой Отечественной войны.