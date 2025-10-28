Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:10, 28 октября 2025Россия

Путин присвоил почетные наименования трем воинским соединениям за успехи на СВО

Путин присвоил трем полкам Вооруженных сил России звания «гвардейский»
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin.ru / Handout / Reuters

Президент России Владимир Путин присвоил трем мотострелковым полкам почетное наименование «гвардейские» за успехи в ходе специальной военной операции (СВО). Соответствующие поздравительные телеграммы опубликованы на сайте Кремля.

Почетное наименование получили 57-й гвардейский мотострелковый полк, 103-й гвардейский мотострелковый полк и 242-й гвардейский мотострелковый полк.

«Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», — говорится в поздравительной телеграмме для каждого из воинских соединений.

«Гвардейский» статус получают элитные воинские формирования, которые отличились на поле боя. Гвардейские войска впервые появились в России во времена Петра I и формально прекратили существование в 1918 году, но возродились в период Великой Отечественной войны.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тысячи бойцов ВСУ может смыть водой в Волчанске после ударов по дамбе под Белгородом. Что об этом известно?

    Зрелые люди предупредили молодежь о главных ловушках взрослой жизни

    Массовая драка во время чемпионата по рукопашному бою попала на видео

    Британцы нашли способ противостоять России

    Ушедший из России автогигант стал лидером по продажам премиум машин в стране

    Трамп назвал страну с самыми сильными вооруженными силами

    Раскрыта многомиллионная выручка Егора Крида за концерты

    Летевший в Таджикистан самолет экстренно сел в российском городе

    В России призвали ограничить показ «Маши и Медведя»

    Орбан заявил об исчерпании ЕС средств для помощи Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости