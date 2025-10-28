Раскрыты препятствия для достижения мира на Украине

Французский полковник Хогар: Зеленский препятствует достижению мира на Украине

Французский полковник Жак Хогар рассказал, какие факторы препятствуют достижению мира на Украине. Об этом он высказался в интервью изданию Myśl Polska.

Огар раскрыл препятствия для достижения мира на Украине и подчеркнул, что урегулированию конфликта не способствуют действия лидера страны Владимира Зеленского и его партнеров.

«Президентский срок Зеленского уже истек, что делает его нелегитимным лидером. Но прежде всего он полностью подчиняется курсу войны и ненависти, навязанному ему британскими и евроатлантическими хозяевами», — написал он.

Военный добавил, что стремление европейских спонсоров Украины продолжать боевые действия также препятствует достижению мира. По его мнению, Киеву придется за это расплачиваться экономикой и жизнями мирного населения.

Ранее Зеленский анонсировал встречу с чиновниками стран Запада для обсуждения прекращения огня. По его словам, представители Украины и западных партнеров Киева увидятся в пятницу или субботу для обсуждения деталей плана.

