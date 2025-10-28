Зеленский анонсировал встречу для обсуждения прекращения огня

Зеленский анонсировал встречу с партнерами для обсуждения прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с чиновниками стран Запада для обсуждения плана прекращения огня. Его слова передает Reuters.

«Это не план на конец войны. Прежде всего, необходимо прекращение огня (...) Это план, чтобы начать дипломатию», — заявил украинский лидер.

По его словам, представители Украины и западных партнеров Киева встретятся в пятницу или субботу для обсуждения деталей плана.

Ранее Зеленский отказался встречаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в России и Белоруссии. По словам украинского лидера, Будапешт для него не является проблемой. Дело лишь в премьер-министре Венгрии Викторе Орбане и его политике по отношению к Киеву.