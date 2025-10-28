Россия
06:17, 28 октября 2025Россия

Российских военных предупредили о снижении порога ответственности за самоволку

Минобороны РФ хочет снизить порог ответственности за самоволку до 2 суток
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Министерства обороны Российской Федерации о сокращении периода отсутствия военнослужащего без уважительной причины с 10 до двух суток для привлечения его к уголовной ответственности. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к комиссии.

В пояснительной записке от Минобороны говорится, что в данный момент военнослужащие не имеют стимула соблюдать дисциплину, а также затруднен контроль за исполнением их обязанностей. Исходя из закона «О воинской обязанности и военной службе», в статью которого внесли поправки, военный числится в части, даже если фактически отсутствует на службе до 10 суток. Только по истечении этого времени наступает уголовная ответственность по статье о самовольном оставлении части или места службы (статья 337 УК).

Соответственно, в ведомстве предлагают не засчитывать в общий срок службы лишь двое суток отсутствия военного в части без уважительной причины. Аналогичная ответственность предусмотрена частью 1 стастьей 337 УК для военнослужащих по контракту, но только в период военного времени или мобилизации. Поправки планируется распространять и на призывников, и на военнослужащих по контракту.

Ранее «Лента.ру» писала о том, что пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков оценил приказ главы государства об особом режиме дежурства стратегических сил.

