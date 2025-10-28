Российский командир рассказал о главных задачах на одном из направлений в зоне СВО

RT: Главной задачей на востоке Харьковской области является срыв ротации ВСУ

Главными задачами на востоке Харьковской области для российских бойцов группы «Контора» являются срыв ротации и лишение снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с RT рассказал командир группы.

По словам военнослужащего, основные цели бойцы группы поражают в населенных пунктах Новоосиново, Ковшаровка, продвигаясь далее на запад области.

«Успешная работа наших операторов заставила противника усложнить свои подвозы: они боятся свободно летать и ездить в этой зоне», — подчеркнул собеседник. Только за последний месяц бойцы группы «Контора» на своем направлении поразили 63 единицы легкой бронированной техники ВСУ и уничтожили 74 дрона «Баба-яга».

Тяжелые дроны ВСУ сейчас мало используют для осуществления сбросов, все чаще — для обеспечения своих позиций материальными средствами, пояснил командир. «Активно охотимся за ними», — добавил он.

Ранее российский боец с позывным Кремль подбил в зоне СВО около 100 единиц техники Украины. С его слов, информация о местах расположения ВСУ известна, по этим путям и осуществляются полеты дронов с последующими ударам по технике противника, нарушая связь и поставки продовольствия.