RT: Боец с позывным Кремль подбил на СВО около 100 единиц техники ВСУ

Российский боец с позывным Кремль подбил в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине около 100 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в беседе с RT.

По данным телеканала, россиянин проходил службу в президентском полку, из-за чего ему дали позывной Кремль. Сейчас он — оператор ударных дронов. На его счету десятки подбитых целей, в числе которых автомобили, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, несколько танков, а также артиллерийские орудия и антенны противника.

Как пояснил Кремль, удары удается наносить на расстоянии 16-23 километров. С его слов, информация о местах расположения ВСУ известна, по этим путям и осуществляются полеты дронов с последующим ударам по технике противника, нарушая связь и поставки продовольствия.

Ранее украинский пленный рассказал, что российские дроны массово используются на красноармейском направлении. По его словам, на одного бойца ВСУ приходится по два беспилотных летательных аппарата.

