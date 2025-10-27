Пленный рассказал о «закрытом» дронами РФ небе на одном из направлений СВО

Пленный Немец: Все небо на красноармейском направлении закрыто дронами России

Российские дроны массово используются на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО), на одного бойца Вооруженных сил Украины (ВС) приходится по два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) РФ. Об этом заявил пленный украинский военнослужащий Виталий Немец на видео Минобороны РФ, его слова приводит ТАСС.

Уточняется, что Немец был захвачен в плен военными группировки войск «Центр».

«Сказали держаться на позиции. А там уже некому держаться, все разбито и связи нет. У нас сели радейки (рации — прим. «Ленты.ру»). Мы шли, можно сказать, по трупам. Очень большие потери. Ты идешь и знаешь, что идешь на смерть. Вашими птичками (дронами — прим. «Ленты.ру») все небо закрыто. (...) Страшно», — заявил пленный. Он добавил, что служба в украинской армии — это путь в один конец.

