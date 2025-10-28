Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:55, 28 октября 2025Путешествия

Российский самолет экстренно изменил маршрут из-за кончины пассажира

Пассажир не выжил во время полета на борту «Уральских авиалиний»
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Самолет российской авиакомпании экстренно изменил маршрут из-за кончины пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел 23 октября на борту «Уральских авиалиний» во время полета из Калининграда в Екатеринбург. Капитан воздушного судна доложил, что лайнер со 121 пассажиром сядет в аэропорту Победилово города Киров из-за ухудшения самочувствия одного из путешественников. Прибывшие на место посадки медики констатировали, что клиент компании не выжил.

Ранее летевшей без родителей 13-летней пассажирке понадобилась скорая помощь на рейсе из Москвы. Во время полета девочка пожаловалась на нехватку воздуха.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тысячи бойцов ВСУ может смыть водой в Волчанске после ударов по дамбе под Белгородом. Что об этом известно?

    Массовая драка во время чемпионата по рукопашному бою попала на видео

    Британцы нашли способ противостоять России

    Ушедший из России автогигант стал лидером по продажам премиум машин в стране

    Трамп назвал страну с самыми сильными вооруженными силами

    Раскрыта многомиллионная выручка Егора Крида за концерты

    Летевший в Таджикистан самолет экстренно сел в российском городе

    В России призвали ограничить показ «Маши и Медведя»

    Орбан заявил об исчерпании ЕС средств для помощи Украине

    Названы причины отказа россиян от недвижимости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости