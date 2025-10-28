Российский самолет экстренно изменил маршрут из-за кончины пассажира

Пассажир не выжил во время полета на борту «Уральских авиалиний»

Самолет российской авиакомпании экстренно изменил маршрут из-за кончины пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел 23 октября на борту «Уральских авиалиний» во время полета из Калининграда в Екатеринбург. Капитан воздушного судна доложил, что лайнер со 121 пассажиром сядет в аэропорту Победилово города Киров из-за ухудшения самочувствия одного из путешественников. Прибывшие на место посадки медики констатировали, что клиент компании не выжил.

Ранее летевшей без родителей 13-летней пассажирке понадобилась скорая помощь на рейсе из Москвы. Во время полета девочка пожаловалась на нехватку воздуха.

