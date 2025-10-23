Летевшей без родителей 13-летней пассажирке понадобилась скорая помощь на рейсе из Москвы

13-летней пассажирке, летевшей без родителей на самолете «Уральских авиалиний», понадобилась скорая помощь. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского перевозчика.

Уточняется, что инцидент произошел 22 октября на рейсе из Москвы в Худжанд, Таджикистан. Во время полета девочка-подросток, которая путешествовала со старшей сестрой, пожаловалась на затрудненное дыхание и нехватку воздуха.

Бортпроводники оперативно оказали пассажирке помощь — они применили кислородный баллон и непрерывно контролировали ее состояние. Члены экипажа во время беседы выяснили, что сестры летели на самолете во второй раз в жизни и переволновались перед поездкой.

Вскоре состояние подростка вновь ухудшилось, и бортпроводники начали искать среди людей в салоне медицинских специалистов. На призыв откликнулись врач и студентка медколледжа. В ходе осмотра они зафиксировали у пациентки пониженное давление и начали подозревать приступ астмы. Командир воздушного судна решил совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту — в Самаре.

До приземления юная путешественница продолжала дышать кислородом. На земле ее осмотрела бригада скорой помощи, спустя некоторое время состояние подростка стабилизировалось.

В аэропорту сестер разместили в уютной комнате, дали им еду и напитки. Через несколько часов за девочками прилетел их отец.

