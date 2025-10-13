Путешествия
15:02, 13 октября 2025
Путешествия

Россиянка с грудным ребенком начала задыхаться во время турбулентности на рейсе из Турции

Фельдшер из Артемовского помог россиянке с панической атакой на рейсе из Антальи
Алина Черненко

Фото: Freepik

Фельдшер из Свердловской области помог россиянке, у которой случилась паническая атака во время полета из Турции. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения российского региона.

По данным источника, примерно через час после вылета с курорта Анталья в Екатеринбург самолет попал в зону турбулентности. Из-за этого одна из пассажирок, 22-летняя Елизавета, которая путешествовала с мужем и грудным ребенком, почувствовала себя плохо. Девушка резко побледнела, начала задыхаться, у нее свело руки, артериальное давление упало до 70, а сердце забилось гораздо быстрее нормы.

Члены экипажа начали искать среди пассажиров рейса врача, и на помощь пришел фельдшер центральной больницы города Артемовский Игорь Степаненко. Ситуацию осложнило то, что никто из членов экипажа турецкой авиакомпании не говорил по-русски. Кроме того, фельдшеру не предоставили аптечку. У некоторых пассажиров нашлись медицинские препараты, но их употребление кормящей матери было противопоказано.

В итоге Степаненко положил девушку в проход между креслами, поднял ноги выше головы, успокоил ее и показал, как дышать. Он также попросил принести ей крепкий чай с сахаром, дал таблетку валерьянки и отвлекал разговорами. Через некоторое время состояние Елизаветы удалось стабилизировать.

По прибытии в Екатеринбург россиянка отправила в министерство здравоохранения Свердловской области письмо, в котором поблагодарила помогавшего ей мужчину. Она призналась, что фельдшер приводил ее в чувство около двух с половиной часов.

«Благодаря ему наш борт не развернули обратно в Анталью, и остальное время полета я провела уже в нормальном состоянии. Очень надеюсь, что моя благодарность дойдет до Игоря Петровича», — написала пассажирка.

В сентябре медики из Красноярска спасли пассажира на борту самолета. Пострадавший оказался ветераном специальной военной операции.

