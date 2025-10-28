Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:19, 28 октября 2025Россия

Российскому ребенку оторвало половину пальца на детской площадке

В Петербурге ребенку оторвало половину пальца во время игры на детской площадке
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В поселке Парголово в Санкт-Петербурге ребенку оторвало половину пальца во время игры на детской площадке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По его информации, 7-летнему ребенку оторвало часть пальца во время игры на качели — тогда фаланга пальца попала в движущийся механизм карусели. Мальчик начал кричать, на его крики обратила внимание прохожая, которая вызвала врачей.

Медики диагностировали у пострадавшего неполную травматическую ампутацию второго пальца на правой руке. Ребенок проходит лечение в Педиатрическом университете, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Ранее в Сочи взрыв петарды оторвал два пальца восьмилетнему мальчику. Как стало известно, ребенок нашел купленную родителями пиротехнику дома и решил поджечь.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ЕС придумали новую схему с российскими замороженными активами

    Страна ЕС захотела создать альянс скептиков по Украине

    Российскому ребенку оторвало половину пальца на детской площадке

    Рубио назвал нечестным отказ главы МИД Японии перевести его слова

    Семь землетрясений обрушились на российский регион

    Венесуэла расторгнет газовые соглашения с Тринидадом и Тобаго из-за США

    На Сахалине рассказали о сроках восстановления теплоснабжения

    Медбрат изнасиловал юношу в больничном туалете

    В российском регионе в ДТП с автобусом пострадали десять человек

    Маск потребовал выплату в триллион долларов и пригрозил уйти из Tesla

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости