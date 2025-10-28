Российскому ребенку оторвало половину пальца на детской площадке

В Петербурге ребенку оторвало половину пальца во время игры на детской площадке

В поселке Парголово в Санкт-Петербурге ребенку оторвало половину пальца во время игры на детской площадке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По его информации, 7-летнему ребенку оторвало часть пальца во время игры на качели — тогда фаланга пальца попала в движущийся механизм карусели. Мальчик начал кричать, на его крики обратила внимание прохожая, которая вызвала врачей.

Медики диагностировали у пострадавшего неполную травматическую ампутацию второго пальца на правой руке. Ребенок проходит лечение в Педиатрическом университете, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Ранее в Сочи взрыв петарды оторвал два пальца восьмилетнему мальчику. Как стало известно, ребенок нашел купленную родителями пиротехнику дома и решил поджечь.