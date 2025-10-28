Сотрудники ФСИН поделились острым способом снятия стресса

В Курганской области сотрудники СИЗО учатся стоять на гвоздях

В Курганской области сотрудники СИЗО учатся стоять на гвоздях для снятия стресса. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УФСИН региона.

По данным ведомства, каждый сеанс гвоздестояния развивает способность концентрировать внимание, что важно для работников уголовно-исполнительной системы. Кроме того, практика помогает правильно проживать стрессовые ситуации, находить новые идеи и оптимальные решения. После занятий сотрудники СИЗО чувствуют умиротворение и легкость.

Ранее замдиректора ФСИН России Александр Розин заявил, что дефицит кадров в российских колониях и тюрьмах достиг критического уровня. В ряде регионов некомплект сотрудников службы составляет 50 процентов.