06:45, 28 октября 2025Мир

США и Япония подписали соглашение о «новой золотой эре» альянса

Япония и США подписали соглашение о «новой золотой эре» отношений
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Vincent Thian / Reuters

Япония и Соединенные Штаты подписали соглашение о реализации «новой золотой эры» отношений Вашингтона и Токио. Документ был подписан президентом США Дональдом Трампом и японским премьером Санаэ Такаити, сообщает NHK.

Трамп находится с официальным трехдневным визитом в Японии. В понедельник, 27 октября, он провел встречу с с японским императором Нарухито.

«Премьер-министр Японии и президент Соединенных Штатов Америки провели в Токио первый очный саммит. Перед этой встречей Такаити написала в социальной сети X, что ей не терпится "плодотворно обсудить, как мы можем сделать наш великий Альянс еще сильнее», — говорится в сообщении.

Японский премьер также рассчитывает улучшить двустороннее сотрудничество по широкому спектру направлений, включая обеспечение безопасности и экономику.

Ранее стало известно, что Санаэ Такаити решила помочь президенту США исполнить его желание. Она решила выдвинуть его кандидатуру на Нобелевскую премию мира.

До этого сам Трамп рассказал, что США подпишут серию торговых соглашений с ключевыми партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе — от Камбоджи до Японии и Южной Кореи.

