04:59, 28 октября 2025Мир

Новая премьер Японии решила исполнить желание Трампа

Nippon: Новая премьер Японии Такаити выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Franck Robichon / Reuters

Новая премьер-министр Японии Санаэ Такаити решила помочь президенту США Дональду Трампу исполнить его желание. Она решила выдвинуть его кандидатуру на Нобелевскую премию мира, передает телеканал Nippon TV.

Уточняется, что Такаити собирается сообщить о своем решении американскому лидеру во время их первых переговоров в Токио, которые запланированы на 28 октября.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Барак Обама получил Нобелевскую премию мира «ни за что». Он также отметил, что Обама был плохим президентом, однако Байден, по мнению республиканца, был худшим.

Также американский лидер пошутил, что рассчитывает все же получить Нобелевскую премию мира, только в 2026 году.

