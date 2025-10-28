Стали известны подробности развода Джигана и Самойловой

Адвокат Тонаканян: Развод Джигана и Самойловой проходит без раздела имущества

Развод блогерши Оксаны Самойловой и рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) проходит без раздела недвижимости. Подробности процесса раскрыл адвокат Олег Тонаканян в беседе с «Известиями».

По словам собеседника издания, развод проходит без осложнений. «Мы только развод рассматриваем. На данный момент никаких споров нет — ни об имуществе, ни о детях. Только развод, мирный, спокойный», — заявил юрист.

Ранее сообщалось, что Джиган намерен помириться с Самойловой и сохранить брак. При этом Самойлова заявила, что готова воссоединиться с рэпером только в том случае, если он повзрослеет. Однако, по словам блогерши, на это уйдет минимум пара лет.