18:17, 28 октября 2025Спорт

Стало известно о смертельном ДТП с участием вратаря «Интера»

Вратарь «Интера» Мартинес насмерть сбил пенсионера в инвалидной коляске
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Ciro De Luca / Reuters

Второй вратарь миланского футбольного клуба «Интер» Жозеп Мартинес насмерть сбил пожилого человека в инвалидной коляске. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Инцидент произошел утром 28 октября, в окрестностях тренировочного центра клуба в Комо. По предварительной версии, Мартинес на своем внедорожнике врезался в 81-летнего мужчину в инвалидной коляске. Пенсионеру стало плохо, из-за чего его коляска выехала на проезжую часть, где его и сбил Мартинес.

Несмотря на оказанную первую помощь, пенсионер скончался на месте. Сам футболист не получил травм, но находится в состоянии шока. Полиция начала расследование случившегося. «Интер» отменил пресс-конференцию главного тренера, запланированную на тот же день.

27-летний Мартинес — воспитанник испанских клубов «Альсира» и «Барселона». Голкипер перешел в «Интер» в июле 2024 года. В сезоне-2025/2026 голкипер провел два матча в Серии А, пропустив один гол.

