Стало известно о визите Джеффри Эпштейна к принцу Эндрю незадолго до ареста

Принц Эндрю пригласил Джеффри Эпштейна в гости после выдачи ордера на его арест

Новые документы пролили свет на детали отношений британского принца Эндрю с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает BBC News.

Согласно данным журналистского расследования, принц Эндрю пригласил Джеффри Эпштейна в свою резиденцию Роял-Лодж в 2006 году — всего за восемь дней до задержания финансиста. Впоследствии осужденный за педофилию и секс-трафикинг Эпштейн тогда прибыл на бал-маскарад по случаю 18-летия принцессы Беатрис, дочери принца Эндрю. Вместе с ним приехали его ассистентка Гислен Максвелл и Харви Вайнштейн — оба также были замешаны в криминальных схемах Эпштейна и позже осуждены.

Хотя и раньше было известно, что эти люди приезжали к принцу Эндрю незадолго до их ареста, лишь теперь выяснилось, что Эпштейн гостил в доме у принца Эндрю, несмотря на действовавший в тот момент американский ордер на арест по обвинению в сексуальном насилии над несовершеннолетней.

В 2019 году во время скандального интервью Newsnight герцог Йоркский утверждал, что «не знал» о существовании ордера, когда приглашал Эпштейна. Однако новые свидетельства говорят об обратном. На фоне публикации мемуаров одной из жертв Эпштейна и принца Эндрю, Вирджинии Джуффре, общественное давление на всю британскую королевскую семью усилилось.

Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили большей части титулов и званий. Перед выходом мемуаров Робертс-Джуффре принц добровольно отказался от титула герцога.

Кроме того, как пишет The Telegraph, на отказ принца Эндрю от титулов повлиял шпионский скандал. В конце 2024 года выяснилось, что одним из ближайших советников младшего брата короля был предприниматель Ян Тэн Бо, которого обвинили в шпионаже в пользу Китая.