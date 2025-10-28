Мир
11:25, 28 октября 2025

Трамп назвал страну с самыми сильными вооруженными силами

Трамп: США обладают сильнейшими вооруженными силами в мире
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент Дональд Трамп заявил, что США обладают сильнейшими вооруженными силами в мировой истории. Его выступление транслируется на YouTube-канале Белого дома.

«У США самые сильные и мощные вооруженные силы в истории мира», — заявил американский лидер, выступая на авианосце USS George Washington на американской военной базе в Японии.

По словам Трампа, ни у одной страны в мире нет такого оружия, как у США. Глава Белого дома добавил, что американские войска будут «только сильнее и мощнее», чем когда-либо.

Ранее Трамп пообещал, что Соединенные Штаты будут побеждать в войнах и перестанут действовать политкорректно при защите страны.

