Трамп пообещал побеждать в войнах и перестать быть политкорректным

«Би-би-си»: Трамп пообещал, что США будут побеждать в войнах, «как никто прежде»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kiyoshi Ota / Reuters

Президент США Дональд Трамп пообещал, что Соединенные Штаты будут побеждать в войнах и перестанут действовать политкорректно при защите страны. Слова американского лидера передает «Би-би-си».

«Когда речь идет о защите США, мы больше не будем политкорректны. Мы будем защищать нашу страну всеми необходимыми средствами (…) Начиная с сегодняшнего дня, побеждая в войнах, мы будем это делать как никто прежде», — сказал хозяин Белого дома, выступая на американской военно-морской базе USS George Washington вблизи Токио.

Ранее Трамп пообещал, что вскоре Штаты проведут наземные военные операции в Венесуэле. Подобные действия Вашингтона, пояснил глава Белого дома, будут нацелены на борьбу с местными наркокартелями, которые обеспечивают значительную часть наркотрафика в США.

