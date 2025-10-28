Бывший СССР
В Белоруссии назвали сроки размещения «Орешника»

Эйсмонт: «Орешник» разместят в Белоруссии в декабре
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Пусковые установки комплекса «Орешник» будут поставлены на боевое дежурство в Белоруссии в декабре. Об этом заявила пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт, передает ТАСС.

«Создание условий для размещения "Орешника" в Республике Беларусь заканчивается. В декабре текущего года он будет поставлен на боевое дежурство», — рассказала пресс-секретарь.

По ее словам, разговоры о возможности размещения системы на этом исчерпываются.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время III Минской международной конференции по евразийской безопасности заявлял, что размещение «Орешника» может быть приостановлено. Он подчеркнул, что Россия и Белоруссия исключительно обеспечивают собственную безопасность.

