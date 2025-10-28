Экономика
20:57, 28 октября 2025Экономика

В Госдуме попросили Центробанк подготовить неожиданный сценарий развития экономики

ЦБ попросили описать сценарий снижения ставки ниже инфляции при перегреве спроса
Дмитрий Воронин

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Госдуме в преддверии выступления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной с докладом об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики попросили подготовить аналитическую записку о возможных последствиях снижения ключевой ставки до уровней ниже инфляции и инфляционных ожиданий в условиях сохраняющегося перегрева спроса. Об этом со ссылкой на заключение комитета по финансовому рынку, комитета по бюджету и налогам и комитета по экономической политике сообщает «Интерфакс».

В «Основных направлениях» традиционно речь идет о трех сценариях развития экономики страны в ближайшие годы — дезинфляционном, проинфляционном и рисковом. По данным агентства, с инициативой о разработке еще одного неожиданного варианта развития событий выступили перечисленные думские комитеты.

Признавая, что целям денежно-кредитной политики озвученный сценарий противоречит, депутаты все же рассчитывают, что Центробанк (ЦБ) рассмотрит возможность публикации отдельного материала, в котором будут раскрыты «последствия подобного шага как для инфляции, так и для экономики в целом». Также в комитетах, в частности, указали, что в представленном ЦБ документе недостаточно подробно раскрыты немонетарные причины инфляции и не дана оценка того, что произойдет после снижения ставок — пойдут ли сбережения граждан в инвестиции или станут «новым топливом для инфляции».

Набиуллина выступит в парламенте 30 октября. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что она, как ожидается, ответит на вопросы депутатов, которые будут касаться в том числе снижения ключевой ставки.

