Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:41, 27 октября 2025Экономика

В Госдуме запланировали разговор с Набиуллиной о снижении ключевой ставки

Володин сообщил, что Госдума заслушает доклад Набиуллиной 30 октября
Дмитрий Воронин

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Депутаты Госдумы заслушают в четверг, 30 октября, доклад главы Банка России об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики. Об этом со ссылкой на председателя нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина сообщает ТАСС.

Ожидается, что Набиуллина ответит на вопросы депутатов, которые, как считает Володин, будут касаться в том числе снижения ключевой ставки. Агентство в связи с этим привело его сказанные ранее слова о том, что парламентарии ждут от Центрального банка конкретных шагов в этом направлении.

Также запланированы выступления руководителей профильных комитетов и представителей фракций.

ЦБ РФ 24 октября в четвертый раз подряд опустил ключевую ставку, понизив ее на 0,5 процентных пункта, до 16,5 процента годовых. Комментируя соответствующее решение совета директоров, регулятор указал в том числе на рост проинфляционных факторов в российской экономике. В тот же день глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал снижение ставки шажком в правильном направлении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России перерезали все пути снабжения ВСУ в Красноармейске

    Эрдоган обсудит со Стармером многомиллиардную сделку

    Во Франции призвали к выходу из ЕС

    Такер Карлсон назвал Путина самым популярным в мире лидером

    Мужчинам раскрыли неочевидные причины отсутствия бороды

    В Бурятии установили самый большой буддистский молитвенный барабан в республике

    Уволивший с матом подчиненного российский губернатор дал одно обещание

    Раскрыты итоги переговоров Лаврова с главой МИД КНДР

    Две женщины спрятали 68 черепах под юбками и попались таможенникам в порту

    Мэр российского города объяснил засоры в канализации неумением пользоваться унитазом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости