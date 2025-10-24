Решение Банка России по ключевой ставке назвали шажком

Шохин назвал снижение ключевой ставки до 16,5 % шажком в правильном направлении

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал снижение ключевой ставки Центробанка до 16,5 процента шажком в правильном направлении. Комментарий представителя крупного российского бизнеса приводит ТАСС.

По его словам, тот факт, что консенсус-прогноз аналитиков в большинстве своем ожидавших сохранения ставки на уровне 17 процентов, оказался в этот раз пессимистичнее реальности говорит о вдумчивом и аккуратном подходе регулятора, учитывающего экономические последствия возможных решений.

Комментируя принятое решение в ЦБ указали, на рост в российской экономике проинфляционных факторов, которые стали преобладать над дезинфляционными в среднесрочной перспективе. Также регулятор ухудшил ряд прогнозных показателей — прогноз по инфляции на 2025 год повышен до 6,5-7,0 процента, а на 2026-й — с 4 процентов до 4-5. Средняя ключевая ставка в следующем году теперь ожидается на уровне 13-15, а не 12-13 процентов, а прогноз по росту ВВП в текущем снизили до 0,5-1,0 процента с июльских 1-2 процентов.

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, на совете директоров 24 октября рассматривалось три варианта решения по ключевой ставке — ее сохранение на уровне 17 процентов годовых, а также снижение до 16,5 или 16 процентов. В итоге оптимальным был признан второй вариант, объяснила она.