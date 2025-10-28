Бывший СССР
В Грузии захотели запретить три прозападные партии

В Грузии планируют запретить прозападные партии, включая партию Саакашвили
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» планирует запретить оппозиционные проевропейские партии, включая партию бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Помимо партии экс-президента, запрет может коснуться партий «Коалиция за перемены» и «Сильная Грузия — Лело», иск будет подан после утверждения комитетом по процедурным вопросам, а рассмотрение займет девять месяцев.

Как заявил спикер парламента Шалва Папуашвили, перечисленные партии совместными усилиями создали коалиционное единство и действуют как единый организм.

Ранее Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему премьеру республики Ираклию Гарибашвили в легализации незаконных доходов. Утверждается, что экс-премьер занимался легализацией доходов в особо крупном размере.

