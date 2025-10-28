Россия
16:29, 28 октября 2025Россия

В Москве с 1 ноября изменится порядок записи на прием к врачу

В Москве 1 ноября вступит в силу новый порядок записи на прием к врачу
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Мишин / АГН «Мосĸва»

С 1 ноября в Москве вступает в силу новый порядок записи на прием к врачу, сообщает столичный Департамент здравоохранения на сайте.

С будущего месяца москвичам для онлайн-записи другого человека необходимо будет подтверждать доступ к его полису через код из СМС, который получит сам пациент. Для этого желающему попасть на прием к специалисту необходимо иметь доступ к своей электронной медкарте, отметили в Депздраве.

В департаменте пояснили, что нововведения связаны с выявленными случаями мошенничества с полисами обязательного медицинского страхования. В чем именно заключается мошенническая схема, там не пояснили.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов призвал «прекратить безобразие» в регионе, связанное с невозможностью граждан попасть на прием к медицинским специалистам. Внимание на сложившуюся в крае ситуацию он обратил после того, как не смог записаться к терапевту. Солодов указал главе регионального Минздрава Олегу Мельникову на недопустимость подобного положения дел.

