В МВД озвучили последствия сохранения госномеров без триколора для автомобилистов

МВД: Водители, получившие госзнаки до изменений, не обязаны их менять

Если владельцы авто получали государственные регистрационные знаки до вступления в силу изменений об обязательном наличии флага России на автомобильных номерах, то они могут их не менять. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

В МВД также добавили, что регистрационные подразделения выдают госзнаки исключительно в соответствии с актуальным национальным стандартом, который предусматривает обязательное наличие флага России. Изменения в положения были внесены еще 1 января 2025 года.

За управление автомобилем с нестандартными госномерами предусмотрена административная ответственность: либо в виде предупреждения, либо же штрафа в размере 500 рублей.

