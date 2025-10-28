Россия
04:31, 28 октября 2025

В МВД озвучили последствия сохранения госномеров без триколора для автомобилистов

Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Если владельцы авто получали государственные регистрационные знаки до вступления в силу изменений об обязательном наличии флага России на автомобильных номерах, то они могут их не менять. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

В МВД также добавили, что регистрационные подразделения выдают госзнаки исключительно в соответствии с актуальным национальным стандартом, который предусматривает обязательное наличие флага России. Изменения в положения были внесены еще 1 января 2025 года.

За управление автомобилем с нестандартными госномерами предусмотрена административная ответственность: либо в виде предупреждения, либо же штрафа в размере 500 рублей.

Ранее «Лента.ру» писала о том, что теперь ГИБДД может аннулировать водительские права в случае, если в ходе внеочередного медосмотра будут обнаружены противопоказания к вождению.

